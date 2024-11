Segundo a PM, a vítima relatou que estava tomando banho quando o homem invadiu a residência - Divulgação / PM- MG

Segundo a PM, a vítima relatou que estava tomando banho quando o homem invadiu a residênciaDivulgação / PM- MG

Publicado 07/11/2024 14:28

A Polícia Militar procura um jovem de 24 anos que invadiu a casa da ex-namorada e a importunou sexualmente na quarta-feira (06), em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo a PM, a vítima, de 21 anos, relatou que estava tomando banho quando o homem entrou na residência.

A mulher contou que o suspeito teria dito que "ela era somente dele, de mais ninguém" e, em seguida, tomou o celular dela e a obrigou a desbloquear. O jovem se trancou no banheiro para olhar as mensagens da vítima. Nesse momento, ela tentou pedir socorro para seus amigos usando o notebook, porém foi impedida pelo agressor.



Ainda de acordo com o relato da vítima, o ex-namorado teria tentado importuná-la sexualmente, a beijando a força e a ameaçando com uma faca. Ele fugiu quando ela começou a gritar por ajuda.



Segundo os policiais, a vítima já possuía uma medida protetiva contra o suspeito. As autoridades foram até a casa do pai do suspeito, mas o jovem não estava no local. As investigações seguem para localizar o paradeiro do acusado.