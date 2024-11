O mico-leão-dourado Da Vinte ganhou um novo lar para conservação e reprodução - Divulgação / Zoológico de São Paulo

Um mico-leão-dourado resgatado do tráfico de animais silvestres em 2020 foi transportado para o Zoológico de Brasília e fará par com uma fêmea da espécie, que está ameaçada de extinção. O primata, batizado de Da Vinte, estava no Zoológico de São Paulo desde que foi encontrado pelas autoridades.

A transferência é uma recomendação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As orientações são feitas a partir do "studbook keeper", um consultor genealógico que promove a conservação da espécie pelo estudo da população dos indivíduos sob cuidados humanos.

Da Vinte chegou à capital federal na última quarta-feira (6) e ficará em quarentena antes de ser liberado para o seu abrigo definitivo.

Espécie ameaçada

O mico-leão-dourado corre risco de extinção. Hoje, a espécie é classificada como "em perigo" (EN) pela Lista Vermelha da IUCN, sigla em inglês para União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Segundo relatório da Associação Mico-Leão-Dourado, em 2023, cerca de 4.800 animais foram contabilizados na natureza.

De acordo com a organização, os maiores perigos para estes animais são o tráfico, o desmatamento dos seus habitats naturais, as doenças e outros tipos de primatas invasores, que podem disputar território.