Presidente do Senado, Rodrigo PachecoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 08/11/2024 12:14

Brasília - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não participa da sessão de encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20) nesta sexta-feira, 8, por causa da morte de seu pai, Helio Cota Pacheco.

"O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participa da sessão de encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), marcada para esta sexta-feira (8), em razão do falecimento de seu pai, o senhor Helio Cota Pacheco, ocorrido nesta madrugada, em Belo Horizonte", afirmou a assessoria de imprensa da presidência do Senado, em nota, nesta sexta.

A presença de Pacheco era esperada para o encerramento do evento. Na abertura da sessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que o presidente do Senado não participaria mais, mas não deu detalhes sobre o motivo.