Ciclone deve atingir o litoral sul brasileiro na próxima semanaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 08/11/2024 11:46

Um ciclone bomba pode se formar no mar próximo ao litoral Sul do Brasil na próxima semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno está se formando no Oceano Atlântico e possivelmente se aproximará da região. Os meteorologistas alertam para chuvas intensas e rajadas de vento significativas na próxima terça-feira (12). A intensidade dos ventos, entretanto, ainda não foi divulgada.

"Esse fenômeno ocorre quando há uma queda rápida da pressão atmosférica no centro de um sistema ciclônico, uma condição conhecida como ciclogênese explosiva", explica a Climatempo na publicação. A baixa pressão atmosférica causa rajadas de ventos e pode provocar, também, tempestades.

Para receber a classificação "bomba", o ciclone deve ter uma queda de pressão atmosférica de 24 milibares ou mais em 24 horas "Esse processo acontece principalmente em regiões de alta latitude, onde massas de ar muito frias encontram massas de ar mais quentes, criando um forte gradiente de pressão que intensifica o ciclone rapidamente".

A empresa de meteorologia explica que as condições do ciclone estão sendo acompanhadas de perto e que sistemas meteorológicos podem sofrer variações durante seu desenvolvimento. Ou seja, ainda não é possível afirmar com certeza que o ciclone bomba de fato ocorrerá.

As previsões de mínima e máxima para o Sul mostram uma subida de temperatura entre esta sexta-feira, 8, e segunda-feira (11), seguida por uma queda nos termômetros na terça-feira, 12, quando o ciclone pode atingir a região.

Veja as mínimas e máximas previstas para as capitais da Região Sul nos próximos dias:

Porto Alegre (RS): mínima de 18ºC e máxima de 21ºC nesta sexta-feira, 8; de 17ºC e 22ºC no sábado, 9; 16ºC e 28ºC no domingo, 10, 18ºC e 31ºC na segunda-feira, 11; e 17ºC e 23ºC na terça, 12, quando o ciclone bomba pode acontecer.

Florianópolis (SC): mínima de 19ºC e máxima de 25ºC nesta sexta, 8; de 18ºC e 24ºC no sábado, 9, e domingo, 10, 20ºC e 29ºC na segunda-feira, 11; e 19ºC e 22ºC na terça, 12.

Curitiba (PR): mínima de 17ºC e máxima de 25ºC nesta sexta, 8; de 14ºC e 20ºC no sábado, 9; 14ºC e 21ºC no domingo, 10; 14ºC e 28ºC na segunda-feira, 11; e 16ºC e 25ºC na terça, 12.

As previsões de mínima e máxima são da Meteoblue, parceira meteorológica do Estadão.