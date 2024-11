Paulinho Dill tem 38 anos e é vocalista da banda Os Atuais - Reprodução / Instagram

Paulinho Dill tem 38 anos e é vocalista da banda Os AtuaisReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 13:46 | Atualizado 12/11/2024 14:00

O cantor Paulinho Dill, de 38 anos, da banda Os Atuais, sofreu um grave acidente de carro na noite desta segunda-feira (11) e precisou ser internado em um hospital de Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pelas redes sociais do grupo. O vocalista, no entanto, está com o quadro estável.

O diretor musical do conjunto, Jacke Tolfo, publicou stories no Instagram para dar a notícia, avisando que a situação do colega, inicialmente, era grave e que ele estava entubado. "Neste momento, a gente quer muita oração, pedir o carinho de todos", afirmou. Porém, horas depois, uma atualização da equipe indicou que ele apresentou uma "leve melhora".

"Informamos que nosso cantor Paulinho Dill está estável e apresentou uma leve melhora em seu quadro de saúde. Agradecemos imensamente o carinho e a oração de todos. Continuem orando pela recuperação dele", disse a nota postada na tarde desta terça-feira (12).

A reportagem tenta contato com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul para mais detalhes sobre o ocorrido.

Sobre o grupo

A banda de country e pop Os Atuais foi fundada em janeiro de 1968, em Tucunduva, Rio Grande do Sul. O primeiro disco do grupo foi lançado em 1971. Desde então, eles publicaram mais de 40 álbuns e gravaram diversas músicas de sucesso, como "Barco do Amor", "Alice" e "Fim de Semana", e contaram, ao longo de sua história, com uma alta rotatividade dos seus integrantes.