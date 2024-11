Parte da estrutura e telhado do galpão foram destruídos pela explosão - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Parte da estrutura e telhado do galpão foram destruídos pela explosãoDivulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 18/11/2024 08:43 | Atualizado 18/11/2024 08:52

Uma explosão em um galpão de soja deixou pelo menos dois homens mortos e um ferido na madrugada desta segunda-feira (18). As vítimas estavam em uma empresa às margens da BR-153, em Cariri, região sul do Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Wanderson Koolonan Ferreira do Carmo Karajá, de 26 anos, foi encontrado soterrado embaixo dos escombros, já sem sinais vitais. Romilson Santos Milhomem, de 27 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos.

Um outro homem foi resgatado com ferimentos graves. Após os primeiros socorros do o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi levado para uma unidade de saúde.

fotogaleria

Ainda de acordo com os bombeiros, parte da estrutura do galpão colapsou com o impacto da explosão. A operação de resgate das vítimas durou cerca de 4h.



Um princípio de incêndio atingiu um maquinário que acumulava resíduos de soja e foi controlado pelos militares. Paredes e telhado do galpão ficaram destruídos.