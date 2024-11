Queda de ônibus escolar em ribanceira deixou vários mortos - Reprodução/X

Queda de ônibus escolar em ribanceira deixou vários mortosReprodução/X

Publicado 25/11/2024 08:12 | Atualizado 25/11/2024 08:13

Alagoas - Autoridades políticas brasileiras lamentaram o acidente ocorrido na Serra da Barriga, em União dos Palmares, no interior de Alagoas. Na ocasião, pelo menos 17 pessoas morreram após um ônibus escolar capotar em uma ribanceira neste domingo (24).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou seus sentimentos a familiares das vítimas da tragédia. Ele também informou que o governo federal dará apoio às autoridades estaduais.

"Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas", escreveu no X.

Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas. https://t.co/s0TIKFY1vZ — Lula (@LulaOficial) November 24, 2024

O prefeito de União dos Palmares, Areski Freitas Junior, publicou no Instagram um nota sobre o que achou de 'momento tão difícil'. O político informou que tanto ele quanto o prefeito eleito, Júnior Menezes, estiveram no local para acompanhar de perto a situação.

"Estamos profundamente devastados com a tragédia ocorrida na tarde deste domingo, na Serra da Barriga. Mobilizamos todos os esforços possíveis para auxiliar no socorro às vítimas e somos imensamente gratos a todos que está contribuindo neste momento tão difícil.



O prefeito eleito Júnior Menezes e eu já estivemos no local do acidente para acompanhar de perto a situação e garantir que nenhum amparo faltará às vítimas e suas famílias. Este é nosso dever!.



As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas. Desde já, expressamos nossa mais sincera solidariedade a todos os atingidos".

O governador Paulo Dantas escreveu sobre o ocorrido em sua página no X. Além de lamentar o acidente, ele decretou luto oficial de três dias no estado.

"Recebi com profunda tristeza a notícia da tragédia em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Reafirmo meu acolhimento às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil. Determinei a mobilização total do Estado e equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e a estrutura de saúde estão atuando para socorrer e atender os feridos. As vítimas estão sendo acolhidas nas UPAs e no Hospital Regional da Mata. Em respeito às vidas perdidas, decretamos luto oficial de 3 dias. Manifesto minha total solidariedade a todos que sofrem com essa tragédia. Um forte abraço às famílias!", escreveu na rede social.

Em respeito às vidas perdidas, decretamos luto oficial de 3 dias. Manifesto minha total solidariedade a todos que sofrem com essa tragédia. Um forte abraço às famílias! — Paulo Dantas (@paulodantasal) November 24, 2024

O senador de Alagoas, Renan Filho, também publicou seu lamento. Ele informou que conversou com outras autoridades, inclusive com o governador, e todas as forças do estado estão no resgate de outras possíveis vítimas.

"Acabo de saber do triste acidente com ônibus que levava cerca de 40 pessoas em União dos Palmares. Falei pessoalmente com o governador Paulo Dantas e com o secretário estadual de Saúde. Todas as forças do estado estão mobilizadas para o socorro e salvamento. Deus os abençoe na missão", publicou.

Acabo de saber do triste acidente com ônibus que levava cerca de 40 pessoas em União dos Palmares.



Falei pessoalmente com o gov @paulodantasal e com o secretário estadual de Saúde.



Todas as forças do estado estão mobilizadas p/ socorro e salvamento.



Deus os abençoe na missão. — Renan Filho (@RenanFilho_) November 24, 2024

Se tratando de um passeio que iria ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares e a proximidade com o Dia das Consciência Negra, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco também fez uma publicação sobre a tragédia.

"Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente", escreveu.

Muito impactada com a notícia do trágico acidente de ônibus ocorrido nesta tarde na subida da Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL).



Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares. Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes… — Anielle Franco (@aniellefranco) November 24, 2024

O deputado federal por Alagoas, Rafael Brito, foi mais um a lamentar: "Com muita tristeza recebi a notícia do acidente com um ônibus que transportava 40 crianças e jovens para um evento na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Que Deus dê forças e conforte as famílias dessa tragédia tão infeliz".

Com muita tristeza recebi a notícia do acidente com um ônibus que transportava 40 crianças e jovens para um evento na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Que Deus dê forças e conforte as famílias dessa tragédia tão infeliz. — Rafael Brito (@rafaelgbrito) November 24, 2024

Acidente

Um ônibus escolar capotou em uma ribanceira na Serra da Barriga, em União dos Palmares, interior de Alagoas, na tarde deste domingo. O acidente deixou pelo menos 17 mortos, de acordo com o governo do estado. Outros 29 passageiros ficaram feridos.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 16 vítimas morreram no local do acidente e outra - uma paciente gestante - foi encaminhada ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o número de vítimas "infelizmente, pode sofrer alterações nesta segunda-feira (25), quando as operações de resgate serão retomadas nas primeiras horas da manhã, devido à dificuldade de acesso ao local".

Informações preliminares indicam que o ônibus viajava com destino ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, que oferece atrações artísticas e culturais em novembro, mês da Consciência Negra.