Wallison e Jennifer comemoraram o último aniversário de casamento no dia 20 de abril de 2024Reprodução/redes sociais

Wallison Lima, marido de Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, que morreu ao ser arrastada por uma enxurrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fez uma publicação nas redes sociais sobre a influenciadora neste domingo (24).

"Obrigado a todos pelas mensagens. Não estou em condições de responder a todos. Está muito difícil por aqui. Só queria ela de volta", escreveu.

Em nota postada na página da influenciadora, a família lamentou o falecimento da jovem: "Era um raio de luz". "Sua empolgação, felicidade e companheirismo eram capazes de transformar qualquer momento em algo especial. A falta que você fará, Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre a sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou", diz a nota.

Mais conhecida como Jhei Soares, a jovem morreu afogada ao ser arrastada por uma enxurrada. Ela, que tinha mais de 60 mil seguidores em redes sociais, estava com o marido, Wallison Lima, no carro, em uma das avenidas principais da cidade, quando o veículo foi alagado. Ela saiu do carro e foi levada pela correnteza.

O marido também foi arrastado pela enxurrada, mas conseguiu se salvar. Wallison e Jennifer estavam juntos há mais de 14 anos, sendo casados há oito. O casal comemorou o último aniversário de casamento no dia 20 de abril de 2024.



Eles costumavam fazer diversas publicações nas redes sociais em viagens, passeios, festas e outras comemorações com a família.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver a comerciante Cleia da Silva Ponciano tentando ajudar o casal . Ela tenta usar uma escada para salvá-los, mas eles foram arrastados.

Segundo Cleia, o carro do casal bateu em uma árvore. Em seguida, outro veículo, que também foi arrastado pela enxurrada, bateu e subiu no automóvel deles. Do lado de fora, a comerciante pediu que o casal não saísse.

Vídeo mostra comerciante tentando salvar influenciadora antes de ser arrastada por enxurrada em Minas.



A comerciante conta que, assim que o nível da água desceu, ele saiu de carro em busca do casal. "Eu só pensava em encontrá-los, e encontrei o pessoal do socorro tentando reanimá-la. Saí de lá abalada".

O velório de Jhei está sendo realizado na funerária Paz Universal, localizada no bairro Brasil, em Uberlândia. O sepultamento está marcado para acontecer às 13h30 desta segunda-feira (25), no Cemitério Bom Pastor.