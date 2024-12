Imagens usadas no post foram publicadas em 2021 - Reprodução

Brasília - É enganoso dizer que Alexandre Bompard, CEO global do Carrefour, declarou em vídeo que recuou da decisão de deixar de comercializar carnes oriundas do Mercosul após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o empresário Elon Musk. O vídeo usado no post foi publicado em 2021. Nele, Bompard fala sobre os 20 anos de atuação da fundação filantrópica Carrefour Foundation.

Vídeo de pronunciamento do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que aparece ao lado de imagens de Jair Bolsonaro e de Elon Musk. Na peça, a fala de Bompard, em francês, é sobreposta por um áudio em português, supostamente uma tradução simultânea.



TikTok.



Conclusão do Comprova: É enganosa a publicação segundo a qual o CEO global da empresa Carrefour, Alexandre Bompard, teria mudado de ideia sobre proibir a venda de carnes brasileiras nos mercados da rede na França após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o empresário Elon Musk. No vídeo usado no post, Bompard faz um comunicado em francês, que é sobreposto por um áudio em português com a suposta tradução simultânea.



O conteúdo da fala em português é, no entanto, diferente da fala original do empresário. Segundo o post investigado, Bompard fez um pedido de desculpas ao povo brasileiro. A retratação, segundo a peça, acontece após "conversas profundas com líderes como Messias e Elon Musk". De acordo com a tradução falsa, o CEO afirma que foi "levado por narrativas distorcidas, especialmente aquelas promovidas pelo atual governo". O empresário diz ainda que o "verdadeiro líder do país é o Messias".



As imagens da fala de Bompard foram retiradas de um vídeo verdadeiro. No entanto, a publicação original é de 2021 e não tem menção ao Brasil. Na declaração, o CEO fala sobre o aniversário de 20 anos da Carrefour Foundation, braço da rede de supermercados para iniciativas de combate à insegurança alimentar e promoção da educação nutricional.



No vídeo de 2021, o CEO destaca o trabalho da fundação nas áreas de direitos humanos, educação, cultura, esporte e inserção profissional. Bompard cita também atuação frente à pandemia de covid-19 e ajuda humanitária ao Líbano após explosão no porto da capital Beirute, que matou mais de 200 pessoas.



Recentemente, ele voltou atrás sobre a declaração da má qualidade das carnes do Mercosul. Como mostra uma reportagem da CNN, Bompard enviou uma carta de desculpas ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na qual citou a "qualidade e respeito às normas" da carne brasileira e alegou "confusão".



Vale destacar, no entanto, que a retratação do CEO do Carrefour foi feita em carta, e o conteúdo não cita Musk ou Bolsonaro.



O Comprova contatou o perfil que compartilhou o vídeo enganoso, mas não obteve resposta até o momento da publicação.



Até o dia 2 de dezembro, o vídeo alcançou 41,9 mil visualizações.



