Cidadãos afegãos comemoram fim do governo do ditador sírio Bashar al-Assad - AFP

Publicado 08/12/2024 16:41

O Ministério das Relações Exteriores afirmou na tarde deste sábado, 7, que acompanha com "preocupação" a escalada dos conflitos na guerra civil da Síria. Nos últimos dias, uma coalizão de forças rebeldes ganhou força e conquistou importantes centros urbanos do país.

"O Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas", diz o comunicado do Itamaraty. "O Brasil apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país".

Durante anos, analistas sustentaram que a guerra civil síria era um conflito congelado. Depois de estar à beira do colapso diante dos rebeldes, Assad foi resgatado em 2015 pela Rússia e pelo Irã, que comprometeram suas próprias forças armadas para garantir a sobrevivência do ditador, um aliado crucial aos regimes de Moscou e Teerã.

No entanto, nos últimos anos, novas variáveis entraram em cena. Enquanto a Rússia se mobilizou na invasão à Ucrânia, o Irã passou a se envolver em um conflito com Israel.