Após a repercussão, a mulher que se recusou a trocar de lugar ganhou mais de dois milhões de seguidores no InstagramReprodução / Redes sociais

Publicado 08/12/2024 23:07 | Atualizado 08/12/2024 23:13

Identificada como Aline, a mãe da criança que fez birra por querer trocar de poltrona no avião, negou ter gravado o vídeo que viralizou. Quem registrou as imagens, na verdade, foi Eluciana Cardoso, e o conteúdo foi postado por sua filha na internet. Em entrevista ao Fantástico, Aline afirmou que chegou a ser ameaçada após a repercussão do caso.

"Ameaças, xingamentos, críticas e até [falaram] que eu deveria jogar meu filho da janela do avião. Eu queria deixar claro que não fui eu que gravei, não filmei, não ofendi a Jennifer em nenhum momento, [nós] não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado e retirei ele do local", afirma.

Jennifer Castro, a mulher que se recusou a ceder seu assento na janela do avião, também esclareceu que a mãe da criança não gravou o vídeo e disse estar processando o ocorrido.

"Eu estava processando tudo o que aconteceu, fui procurar fazer tudo com calma para vir contar todos os detalhes direitinho. Para falar que não foi a mãe que me gravou", explica.

Eluciana, a verdadeira autora da gravação, e sua filha, que postou o vídeo, afirmaram se arrepender da atitude.

"Se o tempo pudesse voltar naquele momento dentro daquele voo, que eu iniciei feliz, eu estaria aqui feliz. Se o tempo voltasse e eu não tivesse feito o que eu fiz", destaca.

Relembre o caso

Jeniffer viralizou depois que uma mulher postou um vídeo reclamando que ela se recusou a trocar de lugar com uma criança, que queria ocupar o assento dela na janela do avião. Enquanto a criança chora ao fundo, a mulher diz que Jeniffer não tinha empatia e questionou se ela tinha algum problema.

a mãe começou a gravar a mulher sentada no avião só porque o filho dela ficou esperneando querendo sentar na janela e a moça no seu direito não deu o lugar, daí a mãe do menino achou de bom tom filmar a moça durante o voo… é cada uma!! pic.twitter.com/reauLIkNUL — matheus (@whomath) December 4, 2024

Após a repercussão, Jeniffer ganhou mais de dois milhões de seguidores no Instagram.