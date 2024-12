Policial militar jogou entregador de ponte em São Paulo - Reprodução

São Paulo - Marcelo Amaral, o jovem que foi jogado de uma ponte por um policial na Zona Sul de São Paulo , concedeu entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, que foi exibida neste domingo (8). Ele cita que o agente "estava desequilibrado". O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (2).

"Quase morri na mão de um policial que estava desequilibrado. Não tem o que falar. O que passou na mente dele pra ele me jogar da ponte?", questionou.

O entregador, de 25 anos, revelou que tentou argumentar com o policial de que não havia motivo para ele fazer aquilo. A vítima alegou que não é um criminoso e que a motocicleta que pilotava era dele e estava com a documentação correta.

"Isso eu disse pra ele: eu não sou ladrão e a minha moto não é roubada. Minha moto tá certinha. Nada de errado. Em nenhum momento da abordagem não pediu documentação da moto", explicou.

Mesmo assim, segundo ele, o policial Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, disse que o jogaria da ponte ou que ele mesmo deveria pular. "Você tem duas opções: ou você pula da ponte, ou eu jogo você e sua motocicleta daqui", disse o policial de acordo com o depoimento de Marcelo.

Antônio Donizete do Amaral, pai do jovem cobrou explicações sobre o caso, que chamou de "inadmissível", na semana passada.

"Está bem, mas não consegui falar com ele... É inadmissível, não existe isso aí. Eu acho que a polícia está aí para fazer a defesa da população e não fazer o que fez", disse o mecânico em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Entenda

O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira, mas só ganhou repercussão após o compartilhamento de um vídeo nas redes sociais na terça-feira (3).

Uma testemunha, que não quis se identificar, afirma que viu quando os agentes do policiamento com motocicletas abordaram o jovem.



"Tinham dois policiais da Rocam parados ali com cacetete na mão esperando para abordar. Aí esse menino veio da avenida, virou e aí foi a hora que ele viu os policiais e caiu no chão com a moto. Na hora que ele caiu no chão com a moto, como os policiais vieram em cima dele, eu e minha amiga saímos correndo", diz.

A testemunha ainda ressalta que a polícia estava no local para dispersar um baile funk que acontecia na rua. Um córrego corta a comunidade da Vila Clara, na Zona Sul de São Paulo. São 3,7 metros de altura que separam a ponte da Água Rasa.

