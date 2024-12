Veículo bateu contra um poste - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 09/12/2024 10:02 | Atualizado 09/12/2024 10:03

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi furtada durante o atendimento de uma acidente grave na DF-457, em Samambaia, no Distrito Federal, neste domingo (8). Os militares atendiam um homem e uma mulher que colidiram o carro contra um poste.

Enquanto a equipe de resgate prestava socorro às vítimas, os criminosos aproveitaram para furtar uma das quatro viaturas que estavam no local. Segundo o CBMDF, a ocorrência do acidente era grave e complexa. As vítimas estavam presas nas ferragens do veículo.

O homem, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, de 36 anos, foi levada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC) com afundamento na parte frontal do crânio, mas consciente e orientada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a viatura estava com a chave na ignição e os faróis acesos para iluminar o local do acidente. O motorista foi até a guarnição para saber se precisavam de apoio, quando o suspeito entrou no veículo e fugiu.



Câmeras de monitoramento identificaram que o suspeito seguiu no sentido Águas Lindas de Goiás. Ainda conforme o boletim, no interior da viatura havia diversos itens operacionais.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a viatura foi encontrada, em Águas Lindas, no Entorno do DF. "O veículo foi submetido à perícia criminal, aparentemente não sofreu avarias e já se encontra sob a guarda do CBMDF", diz a corporação. Até o momento, ninguém foi preso.