A Polícia Civil investiga o caso - Divulgação / SinPolGO

A Polícia Civil investiga o casoDivulgação / SinPolGO

Publicado 09/12/2024 10:14 | Atualizado 09/12/2024 10:30

Um homem foi encontrado morto na escadaria de um motel em Valparaíso de Goiás (GO), na fronteira com o Distrito Federal. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a mulher dele, que o acompanhou durante a noite, acordou de madrugada e achou o marido sem vida no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 4h30 do último sábado (7) e confirmou a morte, conforme o portal "Itatiaia". O casal havia chegado ao local no início da madrugada.

A área foi isolada para perícia. O caso é investigado pelas autoridades, que não revelaram os nomes dos envolvidos.