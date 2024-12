Lula está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última terça-feira - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 12/12/2024 17:06

São Paulo - Mesmo em recuperação após dois procedimentos cirúrgicos seguidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua a exercer suas funções presidenciais de forma digital, assinando decretos e mantendo o ritmo de trabalho, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última terça-feira, 10, Lula se mantém ativo, utilizando um sistema digital que permite a assinatura de documentos remotamente. O ministro destacou que o presidente não se ausenta de suas responsabilidades e segue aprovando documentos com prazo para sanção.

De acordo com Padilha, a equipe da Casa Civil coordena as atividades de assinatura de Lula, mesmo quando ele está internado. "Tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando", afirmou o ministro. Esse mecanismo de trabalho garante a continuidade das decisões do governo, sem interrupções, mesmo com a internação do presidente. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem assumido algumas agendas, como o recebimento de autoridades estrangeiras e a participação em eventos internos, mas a presidência segue com Lula.

"Ele está em exercício permanente", disse Padilha, que afirmou que o governo não está sendo afetado pela internação pois "o presidente está assinando, despachando, dialogando."

O ministro Padilha explicou que, além das sanções, o presidente também participa ativamente de discussões sobre temas importantes para o governo, como o marco regulatório do crédito de carbono. A nova lei, sancionada por Lula nesta quinta-feira, 12, regula o mercado de crédito de carbono e estabelece limites para a emissão de gases de efeito estufa, uma medida importante para o enfrentamento das mudanças climáticas.