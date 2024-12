Criança fica presa em porta giratória de banco - Reprodução/arquivo pessoal

Criança fica presa em porta giratória de bancoReprodução/arquivo pessoal

Publicado 16/12/2024 11:18 | Atualizado 16/12/2024 11:19

Santa Catarina - Uma criança, de 7 anos, viralizou nas redes sociais após ficar presa na porta giratória de um banco em Campos Novos, no oeste do estado catarinense. O momento de desespero foi compartilhado por Maísa Schimite, mãe da menina, que brincou com a situação inusitada.

"Dez horas da noite e minha filha está presa na porta giratória do banco, já tomou seu anticoncepcional hoje", publicou a vendedora. "Meninas são mais tranquilas", acrescentou na legenda do vídeo.

Schimite, de 33 anos, explica que após a aula de dança da filha precisou ir à agência bancária para fazer um depósito, por volta das 22h.

Enquanto a vendedora tentava fazer a transação, a menina ficou brincando na porta giratória do local. O que ela não esperava era que ficaria presa. "A porta travou", disse a menina na ocasião, relembra a mãe em entrevista à revista CRESCER.

Mesmo assustada com a situação, Schimite relata que precisou encontrar uma maneira de resgatar a filha. Por sorte, ela lembrou de uma amiga que trabalhava na agência e entrou em contato com a empresa de vigilância do banco.

"Eles conseguiram desativar o alarme da agência, mas não poderiam desativar a porta, somente o guarda", contou.

Elas ficaram cerca de 30 minutos presas no local e a confusão só terminou depois que um guarda chegou. (...) Eles a retiraram com segurança, foram muito solícitos, tanto a gerente como a equipe de vigilância", destacou.

De acordo com a mãe, a menina não ficou assustada por ficar presa, mas, sim, por temer que algo acontecesse com a mulher. "Ela perguntou várias vezes: 'Mãe, a polícia vai ter de levar presa?'", relembrou.



"Foi um susto muito grande, ela entendeu e até chegou a pedir desculpa para a gerente. Mas fica o alerta para termos mais atenção. Sei que foi um momento de descuido, mas ninguém está livre disso", admitiu a mãe da criança.

O caso aconteceu no dia 9 de dezembro, desde então vem ganhando destaque nas redes sociais, deixando muitos usuários perplexos. A publicação possui mais de 34 mil curtidas, 500 comentários e mais de 2,4 mil compartilhamentos.

"Ela pleníssima lá dentro, pensando: 'A culpa é da senhora que me trouxe junto'", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Ela plena, eu ia entrar em desespero".

"A diva pleníssima admirando as unhas dela", observou uma seguidora. "Eu tô rindo com cautela, porque também tenho uma filha e ninguém tá livre de uma presepada dessas", ressaltou outra.