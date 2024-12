As rajadas de vento alcançaram 100 km/h - Divulgação / Corpo de Bombeiros de Butiá

Publicado 16/12/2024 11:16 | Atualizado 16/12/2024 11:18

Um ciclone subtropical, nomeado de Biguá, atingiu o Rio Grande do Sul no domingo (15), causando danos em diversas cidades. A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial informou que, até as 21h do mesmo dia, cerca de 230 mil pessoas permaneciam sem energia elétrica.

De acordo com o MetSul Meteorologia, o fenômeno provocou rajadas de vento entre 70 km/h e 100 km/h. O ciclone se formou no litoral Sul, na noite de sábado (14) e avançou para a região Norte.



A concessionária informou que equipes já estão atuando nas ruas para reparar os danos causados à rede elétrica. No entanto, devido à gravidade dos estragos, ainda não há previsão para a normalização completa do serviço. Em nota, a CEEE Equatorial destacou que acionou seu Plano de Contingência para agilizar o restabelecimento da energia.

Ciclone subtropical



De acordo com o Climatempo, um ciclone subtropical é um centro de baixa pressão atmosférica que se organiza isoladamente, sem estar associado a uma frente fria. No Hemisfério Sul, o ar ao redor do centro de baixa pressão se movimenta no sentido horário. Próximo da superfície, o centro dos ciclones subtropicais é mais quente do que a atmosfera ao redor. Isso deixa a atmosfera mais instável e aumenta as condições para ocorrência de tempestades severas.



A velocidade do vento associada a um ciclone subtropical deve ser igual ou maior a 63 km/h e menor do que 118 km/h.