Abusador foi preso nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 18/12/2024 10:41

Minas Gerais - Um homem, de 46 anos, foi preso por abusar sexualmente de cinco menores, com idades entre 11 e 13 anos. O suspeito foi capturado neste segunda-feira (16) no município de Congonhas do Norte, interior de Minas Gerais.

O suspeito usava duas estratégias para se aproximar das vítimas: em um caso, como motorista escolar; e nos demais, por meio de um bar de sua propriedade, onde atraía as crianças oferecendo doces e balas.

Os crimes começaram a ser investigados em 2017, mas as apurações revelaram ao menos uma vítima em 2003. O homem não tem relação de parentesco com as vítimas.

As investigações começaram após uma denúncia do Conselho Tutelar. O homem foi capturado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.