Programa teve a maior arrecadação de alimentos desde a criação - Divulgação / Davison Alvares

Programa teve a maior arrecadação de alimentos desde a criaçãoDivulgação / Davison Alvares

Publicado 19/12/2024 16:08

O "Sesc Mesa Brasil" vai encerrar 2024 com a maior arrecadação de alimentos desde sua criação, há três décadas. Já são mais de 52 milhões de quilos em doações e a expectativa é que o balanço total do ano chegue a 55 milhões de quilos, impulsionados pelas campanhas natalinas que estão sendo realizadas em dezembro, com a contribuição da população. A marca histórica é mais uma celebração nos 30 anos do programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina, a iniciativa faz a ponte entre empresas doadoras e instituições, contando com 3,4 mil parceiros, que doam seus excedentes de produção para serem distribuídos a 7,2 mil entidades assistenciais cadastradas, como asilos, creches e associações comunitárias, contemplando mensalmente mais de 2,2 milhões de pessoas.

"Nós temos visto crescer a solidariedade e as doações ao longo do último ano, mostrando que a sociedade brasileira está na luta para ampliar a segurança alimentar. Ao propor o aproveitamento integral de alimentos e evitar o descarte desses produtos, que poderiam acabar nos lixões, contribuímos para diminuir as emissões de gases de efeito estufa que levam ao aquecimento global, uma das maiores preocupações da humanidade atualmente", destaca o presidente do Sistema CNC Sesc Senac, José Roberto Tadros.