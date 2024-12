Queda de aeronave em Gramado atingiu uma loja de imóveis, causando estragos e incêndio - Reprodução/X

Queda de aeronave em Gramado atingiu uma loja de imóveis, causando estragos e incêndioReprodução/X

Publicado 23/12/2024 11:27 | Atualizado 23/12/2024 11:29



O presidente do aeroclube de Canela, Marcelo Sulzbach, afirmou que as condições meteorológicas pioraram no momento da decolagem do avião que caiu no domingo (22), em Gramado , na serra gaúcha, deixando 10 pessoas mortas. Ele destacou que o aeródromo da cidade opera apenas em condições de voo visuais e não possui controle de tráfego aéreo.

"O teto estava um pouco baixo, com nevoeiro. No momento que a aeronave iniciou o taxiamento, a meteorologia mudou", afirmou Sulzbach, ressaltando a instabilidade climática da região. Segundo ele, Canela apresenta clima mais volátil, suscetível a mudanças rápidas, o que pode ter contribuído para o acidente.

Sulzbach explicou que, devido ao aumento do nevoeiro, o piloto precisou confiar exclusivamente nos instrumentos de voo. "Dentro da nuvem, não há referências visuais. Isso pode ter dificultado o trabalho do piloto", disse ele, referindo-se ao piloto da aeronave de Luiz Galeazzi

Ainda de acordo com Sulzbach, em aeródromos que operam apenas em condições visuais, a decisão de decolar cabe exclusivamente ao piloto. "Agora temos que esperar a investigação para elucidar os fatos", concluiu.

Acidente



A tragédia ocorreu na manhã de domingo, 22, na Avenida das Hortênsias, em Gramado. A aeronave, pilotada por Luiz Galeazzi, transportava 10 pessoas da mesma família, incluindo o piloto, sua esposa, três filhas, a sogra, outro casal e duas crianças.

A família havia viajado para Canela na sexta-feira (20). Eles estavam a caminho de Jundiaí, no interior de São Paulo, quando aconteceu o acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

"Com informações do Estadão Conteúdo"