Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no resgateDivulgação/Bombeiros

Publicado 24/12/2024 11:32 | Atualizado 24/12/2024 11:42

Tocantins - Sobre para três o número de vítimas fatais do trágico desabamento da ponte que liga os estados do Tocantins e Maranhão neste domingo (22). Os corpos de uma criança e de um caminhoneiro foram encontrados pelas equipes de resgate nesta terça-feira (24).

Lorrane Cidronio de Jesus, de 11 anos, é uma das vítimas. Assim como Kecio Francisco Santos Lopes, que não teve a idade divulgada.

O primeiro corpo é de Lorena Rodrigues Ribeiro, de 25 anos, residente em Aguiarnópolis. Uma pessoa foi resgatada com vida: Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos. Com uma fratura na perna, ele foi conduzido por testemunhas do acidente ao hospital de Estreito.

Lista de desaparecidos

Andreia Maria de Sousa (não foi divulgada a idade)

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)

Anisio Padilha Soares (43 anos)

Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos)

Alessandra do Socorro Ribeiro (50 anos)

Salmon Alves Santos (65 anos)

Felipe Giuvannuci Ribeiro (10 anos)

Cássia de Sousa Tavares (34 anos)

Cecília Tavares Rodrigues (3 anos)

Marçon Gley Ferreira (não foi divulgada a idade)

Osmarina da Silva Carvalho (48 anos)

Gessimar Ferreira (38 anos)

Ailson Gomes Carneiro (57 anos)

Elisangela Santos das Chagas (50 anos)

A queda

A ponte de 533 metros, sobre o Rio Tocantins, que liga Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cedeu parcialmente, atingindo, ao todo, dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas. Quinze vítimas, incluindo duas crianças, seguem desaparecidas.



O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou que as buscas pelos demais desaparecidos "continuam intensas". "O CBMMA está mobilizado, atuando com efetivo especializado e equipamentos adequados para maximizar os esforços na localização de vítimas", publicou no Instagram.



A estrutura faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

A ponte foi construída com estrutura de concreto armado e inaugurada em 1960 para ligar os dois Estados através das cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO).