Publicado 24/12/2024 13:00 | Atualizado 24/12/2024 13:53

Mato Grosso - Um homem, de 50 anos, foi preso após agredir uma mulher às margens de uma avenida de Campo Verde, no Mato Grosso. A situação foi flagrada por policiais civis, que agiram imediatamente.

Câmeras de segurança instaladas no entroncamento da Avenida Mato Grosso com a Rodovia MT-140 registraram o episódio. O homem parou o veículo e saiu. A mulher, com um filho de 11 meses no colo, fez a mesma coisa no banco do carona, mas foi logo alcançada pelo homem.

Ele a puxa e parece tentar retirar algo dela. Ela tenta resistir, mas não consegue e cai no chão. O homem então parece pegar o objeto e volta ao veículo.

No entanto, policiais civis de Campo Verde flagram o ocorrido e agiram. O homem foi abordado, algemado e levado para a delegacia. O caso aconteceu na última sexta-feira (20). Confira:

A vítima apresentou hematomas no pescoço e nos braços e a bebê no pescoço, sendo encaminhadas para atendimento médico. O suspeito, identificado como J.B.L., foi autuado e preso em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa.