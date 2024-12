Procura pela aeronave foi reforçada por equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - Divulgação

Publicado 24/12/2024 20:28 | Atualizado 24/12/2024 20:29

Um avião de pequeno porte que estaria com quatro pessoas a bordo desapareceu, na última sexta-feira, 20, na floresta amazônica, em Manicoré, no interior do Amazonas. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e policiais locais estão empenhados nas buscas. Nesta terça-feira, 24, a procura pela aeronave foi reforçada por equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, com cães farejadores.

O desaparecimento foi notificado pela mãe do piloto Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, que seria um dos tripulantes da aeronave. Moradora de São José do Rio Preto, Nagila usou as redes sociais para fazer um apelo pelas buscas ao filho. Segundo a mãe, Rodrigo fez contato a família no momento em que decolava de Porto Velho, capital da Rondônia, com destino a Manaus, capital amazonense.

Ela disse que o filho sonhava em conhecer a Amazônia e a família o ajudou a organizar a viagem. Ele teria pousado em Ariquemes e seguiu para Ji-Paraná. O piloto relatou ter feito revisões no avião que, estaria com problema. Ele passou o GPS para a família acompanhar o voo e alertou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.

Depois de dois dias sem informações, a família fez contato com a FAB. A Força Aérea apurou que o avião teria saído da rota quando seguia para Manaus e o último registro aconteceu em Manicoré. Moradores locais relataram a possível queda de um avião pequeno na região da comunidade de Bom Jesus, a mais de 300 km de Manaus.

A FAB informou em nota que foi acionada, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do desaparecimento do avião e mobilizou duas aeronaves, um helicóptero H-60 Black Hawk e um avião SC-105 Amazonas, para as buscas.

Até a tarde desta terça-feira, 24, nenhum vestígio do avião tinha sido encontrado. Segundo o Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a aeronave não apresentou plano de voo. As buscas por sobreviventes e destroços da aeronave se concentram em uma área de 550 km2.