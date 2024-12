Piso da cozinha da residência cedeu - Reprodução/RPC/Afiliada a Rede Globo

Publicado 27/12/2024 11:44 | Atualizado 27/12/2024 11:45

Mãe e filha morreram ao caírem em uma fossa desativada, de cerca de dez metros de profundidade, depois que o piso da casa desabou em Corbélia, no oeste do Paraná, nesta quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piso da cozinha da residência cedeu, elas caíram na fossa e ficaram soterradas por entulhos. As vítimas eram a assistente social Ercília Soares e a filha, Elisandra Pereira, segundo a Prefeitura de Corbélia.



"Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar todo o apoio necessário à família. Uma equipe composta por assistentes sociais e psicólogos do município está à disposição para oferecer suporte", declarou a prefeitura.

Os bombeiros informaram que, quando chegaram no local para prestar atendimento, uma das vítimas ainda estava viva e conversou com eles.



"Uma delas ainda conseguiu conversar com a equipe, mas tinha mais de três metros de entulho sobre elas. Então, era humanamente impossível a gente chegar com maior rapidez do que isso que a gente conseguiu fazer. Quando a gente acessou os corpos, infelizmente elas estavam em óbito", contou o subtenente Jorge Iglikoski em entrevista a RPC, afiliada a TV Globo.

Após três horas de trabalho, a corporação encontrou as vítimas sem vida. A casa foi isolada pelos bombeiros. A Polícia Civil investiga o caso.