Vereador Marcos Aurélio Araújo (PP) foi assassinado a tiros na frente de casaReprodução / Redes sociais

Publicado 27/12/2024 11:10 | Atualizado 27/12/2024 11:20

O vereador Marcos Aurélio Araújo (PP), presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte, foi assassinado a tiros na frente de casa, nesta quinta-feira (26), em Tabuleiro do Norte, no Ceará. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Imagem forte! Presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte, no Ceará, é assassinado na frente de casa.



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/LstDaYNTLQ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 27, 2024

Nas imagens, é possível ver a chegada de dois bandidos em uma moto. Eles descem do veículo e vão até Marcos Aurélio, de 52 anos, que estava acompanhado da sogra, Marina Moreira Maia, e de uma uma outra mulher, que correu do local ao ouvir os disparos. Marina foi baleada nas costas e nas nádegas, mas não corre risco de morte.

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte decretou luto oficial por três dias pela morte do vereador. Ainda não se sabe a motivação do crime. Marcos Aurélio foi eleito para seu quarto mandato como vereador, com o maior número de votos do Município, nas eleições municipais de 2024.

O jornal O DIA tentou entrar em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), mas não teve resposta até a publicação desta matéria.