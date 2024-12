Diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos Rodrigues - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos RodriguesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/12/2024 12:46

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), o delegado Andrei Passos Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira, 27, que a corporação apreendeu mais de R$ 4 bilhões em bens do crime organizado em 2024. Segundo ele, os números incluem imóveis, veículos, aeronaves e valores, resultado de cerca de 2,5 mil operações realizadas ao longo do ano. As informações foram dadas em entrevista à GloboNews.

Rodrigues destacou que houve um aumento superior a 60% nas apreensões em comparação ao ano passado. "Antes de 2023, os valores anuais não passavam de R$ 700 milhões. Este ano, ultrapassamos R$ 4 bilhões", explicou.

Outro ponto mencionado foi a criação de 33 forças integradas de combate ao crime organizado, abrangendo todos os estados e regiões do Brasil. "Já realizamos mais de 300 operações conjuntas com as polícias estaduais, resultando na prisão de mais de mil pessoas", acrescentou.

Sobre a fiscalização dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), Rodrigues informou que o início da responsabilidade da PF foi adiado para meados de 2025. Segundo ele, a decisão decorre da falta de recursos e de pessoal.

O diretor disse que, no último ano, avanços importantes foram feitos na transição de sistemas, com apoio dos ministérios da Defesa e da Justiça. "Com o adiamento, teremos melhores condições de assumir esse controle de maneira eficiente", afirmou.

Desde o decreto presidencial de julho de 2023, a PF se prepara para assumir essa atribuição, atualmente sob responsabilidade do Exército. Rodrigues assegurou que a transição está sendo conduzida de forma estruturada.

O balanço das ações da PF em 2024, segundo Rodrigues, reflete o fortalecimento da instituição no enfrentamento ao crime organizado. Ele ressaltou que o trabalho integrado tem sido fundamental para alcançar esses resultados expressivos.