Autoridades e moradores da região fizeram buscas por cinco dias até encontrar aeronaveDivulgação

Publicado 27/12/2024 12:36

Os destroços do avião que estava desaparecido no interior do Amazonas foram encontrados em Manicoré, nesta quarta-feira (25), após cinco dias de busca. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tinha documentação irregular e não poderia estar em operação. O acidente deixou dois mortos.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo Boer Machado, piloto de 29 anos, e Breno Braga Leite, de 28 anos, sem profissão identificada até o momento.

Piloto Rodrigo Boer e passageiro Breno Braga Leite, vítimas do acidente Reprodução

A prefeitura de Manicoré informou que os destroços foram encontrados a pouco mais de 2 km da Comunidade Bom Jesus, na estrada Igarapé Grande, em uma área de floresta, depois de buscas conjuntas de autoridades e moradores da região.



De acordo com um documento no sistema da Anac, o avião estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade vencido, o que indica que não poderia voar. A nave, modelo Cessna 310Q, tinha capacidade para até seis ocupantes e era de propriedade de uma empresa da Bahia.

A Força Aérea Brasileira (FAB) diz que o resultado final da investigação será divulgado no Painel SIPAER, disponível no site do CENIPA. Não há informações sobre a causa do acidente ou detalhes sobre as circunstâncias das vítimas até o momento.