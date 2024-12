Caso foi registrado como roubo e tentativa de homicídio na Delegacia de Ilha Comprida - Google Maps / Reprodução

Caso foi registrado como roubo e tentativa de homicídio na Delegacia de Ilha CompridaGoogle Maps / Reprodução

Publicado 28/12/2024 14:59

Um homem de 59 anos foi atingido por três disparos de arma de fogo durante um assalto ocorrido na orla do bairro São Martinho, em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

O crime aconteceu por volta das 21h15 da terça-feira, 24, quando cerca de seis assaltantes, um deles armado, abordaram a vítima que estava acompanhada de familiares.

O grupo criminoso exigiu celulares e outros pertences pessoais. Uma mulher de 55 anos teve o celular roubado.

Após o ataque, o homem foi encontrado ferido, socorrido e levado a um pronto-socorro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado como roubo e tentativa de homicídio na Delegacia de Ilha Comprida.