Cavalo tentou sair da padaria com pacotes de panetones na boca - Reprodução/vídeo/redes sociais

Cavalo tentou sair da padaria com pacotes de panetones na bocaReprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 28/12/2024 12:01

Santa Catarina - Dois cavalos invadiram uma padaria e tentaram "roubar" panetones nesta sexta-feira (27) em Criciúma. O momento foi registrado por uma uma cliente e compartilhado nas redes sociais.

O vídeo mostra os animais acessando a padaria pela porta, tranquilamente. Um deles segue por um corredor e o outro vai atrás. Na gravação são ouvidos gritos.



Os animais ficam parados por algum momento no final do corredor, próximos às bananas. Um deles, então, vira-se e pega panetones com a boca. A ação não foi bem-sucedida, já que o cavalo deixou os alimentos caírem no chão antes de saírem da padaria, tocados por funcionários.



'Meu Deus, que é isso?', diz a cliente que filmou a ação, surpresa com os animais.

Cavalos invadem padaria e tentam 'roubar' panetones em Santa Catarina



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/XaaVPvUoiX — Jornal O Dia (@jornalodia) December 28, 2024

As imagens foram feitas por uma cliente e divulgadas pela Padaria Margotti Pães e Doces. O estabelecimento esclareceu que não houve muitos estragos, apenas produtos que caíram no chão. As imagens foram feitas por uma cliente e divulgadas pela Padaria Margotti Pães e Doces. O estabelecimento esclareceu que não houve muitos estragos, apenas produtos que caíram no chão.

A balconista Carolini Omena relata que pensou que os animais estariam em busca das bananas para comer, mas não foi isso que aconteceu. "Um foi em direção aos salgadinhos e o outro, direto no panetone", disse.

De acordo com ela, os funcionários e clientes acharam a situação engraçada. "Todos se levantaram na tentativa de tirá-los [cavalos] da panificadora, para não correr o risco de eles se baterem em vidros e acabarem se machucando".

"Acredito que os cavalos ficaram assustados ao ver tantas pessoas ao redor deles, foi onde saíram correndo", acrescentou.