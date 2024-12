Veículo bateu em um barranco e tombou no km 403 - Reprodução/redes sociais

Publicado 28/12/2024 11:29 | Atualizado 28/12/2024 11:29

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu em um barranco e tombou no km 403. Não houve mortes.



O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu por volta das 22h20 e que um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Caeté fez a triagem das vítimas e encaminhou as mais graves para o hospital. Cerca de 30 passageiros que não precisaram de atendimento médico receberam alta e seguiram viagem.



O ônibus foi retirado da pista e, por causa do vazamento de óleo diesel, bombeiros militares jogaram serragem no asfalto.



A reportagem entrou em contato com a Renotur, empresa responsável pelo veículo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.