Rosimarina da Silva Carvalho, de 48 anos, trabalhava como auxiliar de cozinhaReprodução / Redes sociais

Publicado 28/12/2024 10:19

Uma das vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek , identificada como Rosimarina da Silva Carvalho, de 48 anos, costumava fazer com frequência o trajeto que liga os estados do Maranhão e Tocantins para trabalhar. Seu corpo foi encontrado na quinta-feira (26) a aproximadamente 16 km do local do desabamento.