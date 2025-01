Lula publicou um vídeo de um encontro recente com Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Lula publicou um vídeo de um encontro recente com Fernanda TorresReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 08:35

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, na madrugada desta segunda-feira (6), a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 . A intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" se tornou a primeira brasileira a vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

O chefe do Executivo publicou um vídeo de um encontro recente entre eles, em Brasília. Na época, Lula declarou torcida pela brasileira na disputa.

"Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. #GoldenGlobes", escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. #GoldenGlobes



@ricardostuckert pic.twitter.com/EEHGUmw8DI — Lula (@LulaOficial) January 6, 2025

O Ministério da Cultura (MinC) também comemorou a vitória da atriz: "O reconhecimento por uma das maiores premiações do planeta nos enche de orgulho. É a história e a cultura brasileiras ganhando o mundo!".

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou que o Brasil "festeja essa conquista como um presente". Ela ainda ressaltou que o filme mostra "uma história real de um momento perverso da nossa história que precisamos encarrar e resolver", em alusão ao período da ditadura militar, retratado no longa.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, exaltou a artista fazendo uma correlação entre a origem do seu nome e o que a atriz representa para o Brasil.

"Fernanda é a versão em português de um nome de origem germânica que significa "ousada, corajosa". E nós, brasileiros, sabemos, mais do que ninguém, que nossas Fernandas são ousadas, corajosas e, também, talentosas. Minhas felicitações à Fernanda Torres, reconhecida como a Melhor Atriz em Filme de Drama, no Globo de Ouro, por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles", escreveu no X.

O ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana, por sua vez, também publicou mensagem saudando a vencedora.

"Que orgulho assistir a primeira atriz brasileira, nossa querida Fernanda Torres, vencer o Globo de Ouro", escreveu. "Sua conquista, tão merecida, engrandece o cinema brasileiro e a nossa história", acrescentou.

Premiação

Torres, de 59 anos, derrotou grandes nomes da indústria cinematográfica como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em seu discurso de agradecimento, lembrou o fato de que a mãe, Fernanda Montenegro, esteve no mesmo local há 25 anos, indicada como melhor atriz pela atuação em Central do Brasil. Naquela oportunidade, a brasileira não venceu.

"Eu não preparei nada porque eu estava feliz. É um ano incrível para atrizes femininas. Tantas atrizes que admiro. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, amigo. Que história, Walter! E, claro, eu quero dedicar a minha mãe. Vocês não tem ideia de que ela estava aqui 25 anos atrás e isso é a prova de que a arte pode permanecer", agradeceu Fernanda Torres.

Com a produção dirigida por Walter Salles, Fernanda Torres marcou o retorno de uma atriz brasileira na disputa do Globo de Ouro. Em 1999, Fernanda Montenegro concorreu na mesma categoria pela atuação em "Central do Brasil", mas a estatueta ficou com Cate Blanchett. O longa-metragem acabou vencendo o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.