Crime aconteceu na localidade do Pelourinho, no bairro Nova Petrópolis - Reprodução/redes sociais

Crime aconteceu na localidade do Pelourinho, no bairro Nova PetrópolisReprodução/redes sociais

Publicado 06/01/2025 10:19

Um ataque a tiros deixou uma mulher morta e outras seis feridas na noite deste domingo (5), durante uma confraternização em um bar em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Até o momento, ninguém foi preso.

O crime aconteceu na localidade do Pelourinho, no bairro Nova Petrópolis. Um homem, que ainda não foi identificado, chegou no local, deu vários tiros na direção do estabelecimento e fugiu.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Solange Ramos Henrique, de 54 anos. Entre os feridos, uma pessoa foi levada para a emergência do Hospital do Subúrbio, em Salvador, e outras cinco foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dias D'Ávila.

A 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias D'Ávila está investigando o caso para identificar o responsável e determinar a motivação do ataque.