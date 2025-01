Fernanda Torres conquista seu primeiro Globo de Ouro - Reprodução / Redes Sociais

Fernanda Torres conquista seu primeiro Globo de OuroReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/01/2025 08:49 | Atualizado 06/01/2025 08:52





A conquista de Fernanda Torres do Globo de Ouro , no domingo (05), ao vencer a categoria Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", gerou um aumento impressionante nas interações nas redes sociais.Segundo o analista Pedro Barciela, a premiação da atriz impulsionou a atividade na rede social X, multiplicando a audiência típica da madrugada de domingo para desta segunda-feira (06).

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, retrata a história da família do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil, mostrando cenas que reforçam o autoritarismo e repressão vividos pela população. Embora o tema político do longa pudesse limitar o número de menções ao filme nas redes sociais, isso foi completamente superado.



De acordo com Barciela, o tema acumulou mais de 1.5 milhões de menções em um universo de mais de 10 milhões no domingo. Atores e personalidades importantes no Brasil alinhados ao bolsonarismo não se pronunciaram sobre a vitória de Fernanda Torres, reforçando as discussões que permeiam a narrativa do filme.



Essa vitória marca a primeira conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro. A mãe da atriz, Fernanda Montenegro , também foi indicada ao prêmio em 1999 por sua atuação no filme Central do Brasil, mas perdeu o troféu para Cate Blanchett, protagonista de Elizabeth.

O longa-metragem também foi indicado a uma premiação no Globo de Ouro, na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, porém perdeu para o filme Emília Pérez, da França.