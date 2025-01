Dono de avião que explodiu em Ubatuba posta homenagem a piloto morto em acidente - Reprodução/redes sociais

Publicado 10/01/2025 08:24 | Atualizado 10/01/2025 08:38

Um dos proprietários do avião que caiu e explodiu em Ubatuba, litoral de São Paulo, fez uma homenagem ao piloto Paulo Seguetto, que morreu no acidente de quinta-feira (9).

"Gratidão eterna por salvar minha família. Descanse em paz, nosso herói, amigo, comandante. Nosso porto seguro em cada voo que fazíamos ao seu lado, em cada subida e descida", escreveu Crystopher.

O avião saiu de Mineiros, no sudoeste do estado, com destino ao litoral paulista. Paulo chegou a ser retirado da aeronave com vida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com as tentativas de reanimação.



Na aeronave estavam quatro pessoas. Os passageiros são da família do produtor rural Nelvo Fries . Todos foram levados para a Santa Casa de Ubatuba, onde receberam atendimento.

De acordo com o último boletim médico, divulgado pelo hospital, Mireylle Fries, de 41 anos, passou por uma cirurgia e está sob observação. Bruno Almeida Souza, de 45, e a filha, de 4 anos, se encontravam estáveis e conscientes. Já o filho, de 6 anos, foi transferido para o Hospital Regional de Caraguatatuba e não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Uma mulher, de 59 anos, também foi internada na Santa Casa devido ao acidente. Ela foi atingida pelos destroços do avião enquanto caminhava pela praia. Até o momento, se encontra estável e consciente.

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) também fez um post nas redes sociais em que se solidarizou com familiares do piloto e disse que o governo estadual está mobilizado para prestar assistência a todos os envolvidos.



"Estamos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e com a Prefeitura de Ubatuba para oferecer toda a assistência necessária às vítimas", escreveu.

O avião partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (GO), a 427 quilômetros de Goiânia. O prefeito da cidade, Aleomar Rezende, também lamentou o acidente aéreo.

"(...)Expressamos nosso profundo pesar pela perda do piloto da aeronave Cessna Aircraft, Paulo Seghetto, natural de Goiânia. Que Deus traga consolo e paz aos corações enlutados", publicou.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave cai e explode na praia. As imagens mostram a aeronave caindo dentro do mar. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu.

De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o jato tinha situação normal de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo.