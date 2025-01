Para verificar o resultado, é preciso logar com o CPF do candidato e senha cadastrada - Agência Brasil

Publicado 13/01/2025 10:06 | Atualizado 13/01/2025 10:24





Para verificar o resultado, é preciso logar no portal com o CPF do candidato e senha cadastrada no Gov.br. O site, porém, ainda apresenta instabilidade para alguns candidatos. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, a principal porta de entrada para o ensino superior no País, foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 13, na Página do Participante do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).Para verificar o resultado, é preciso logar no portal com o CPF do candidato e senha cadastrada no Gov.br. O site, porém, ainda apresenta instabilidade para alguns candidatos.

Com a nota, os estudantes podem se inscrever:



- no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer às vagas nas universidades federais;



- na Universidade de São Paulo (USP), que destina 20% das vagas a candidatos do Enem;



- no ProUni, voltado para estudantes de baixa renda, que oferta bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privadas;



- no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que financia até 100% das mensalidades em instituições de ensino privadas;



- e em universidades de Portugal conveniadas com o Ministério da Educação brasileiro.



O Sisu abre as inscrições a partir da sexta-feira, 17 de janeiro, até terça-feira, 21. Os candidatos são selecionados de acordo com a nota obtida no exame, dentro do número de vagas em cada curso.



No sistema, o candidato pode selecionar duas opções de cursos e modalidade de concorrência, que pode ser ampla ou via cotas. Durante o período de inscrições, é possível ter uma ideia da nota de corte para a vaga pretendida.



Ainda não há cronograma oficial para as inscrições para o ProUni e Fies. Devido à ordem de preferência mais comum entre os estudantes para os programas do governo, primeiro o governo abre o Sisu (para as universidades federais), em seguida o ProUni (para bolsas de 50% e 100% para as instituições de ensino privadas) e, por último, o Fies (que oferece financiamento para instituições privadas, que devem ser pagos ao final do curso).

Site apresenta instabilidade

O site do Inep apresentou instabilidade quando foram disponibilizados os resultados do Enem. Para muitos deles, o site apresentava mensagens de erro. Em alguns dos casos, a página não permite nem mesmo o login na conta.

Nas redes sociais, os vestibulandos reclamaram do sistema e brincaram com a situação.

"Será que a minha nota foi tão ruim que o Inep não quer me mostrar?", escreveu uma internauta no X (antigo Twitter). "Meu sonho é esse tal de Inep me deixar ver a nota do enem", publicou uma vestibulanda.

"Não consigo nem entrar no site Inep, que ódio desse site", reclamou. "Já aceitei que só vou conseguir entrar no site do Inep amanhã", desabafou outra internauta.

"Quando eu jurei que ia conseguir acessar o site do Inep de primeira pra ver minha nota ele simplesmente deixa de funcionar", disse.

A reportagem entrou em contato com o Inep para saber sobre a instabilidade e a previsão de normalização de acesso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

*Com informações do Estadão Conteúdo