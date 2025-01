Lucélia Maria Gonçalves foi presa acusada de envenenar crianças - Reprodução

Publicado 13/01/2025

Piauí - Lucélia Maria da Conceição Silva, presa em agosto de 2024, suspeita de envenenar duas crianças de 7 e 8 anos que moravam ao lado, pode ser inocente. O caso aconteceu no município de Parnaíba, no Piauí. O Ministério Público chegou a pedir a revogação do mandado de prisão dela. A informação foi compartilhada em uma reportagem do "Fantástico" neste domingo (12).

Investigações da Polícia Civil davam conta de que Lucélia teria envenenado as crianças com terbufós, substância conhecida como chumbinho, através de cajus que ela deu às vítimas. Sua motivação seria a constante presença dos meninos em seu quintal.

Em entrevista à reportagem, Luccy Keyko, delegado-geral da Polícia Civil, disse que a substância encontrada no organismo das crianças também estava presente na casa da investigada.

No entanto, um laudo pericial que ficou pronto na quinta-feira (9) apontou que os cajus não tinham a substância que foi utilizada para envenenar as vítimas.

A casa de Lucélia chegou a ser incendiada depois das notícias de que ela teria cometido o crime. Ela sempre negou a autoria do crime.

Novo suspeito após mortes na mesma família

Com isso, o principal suspeito passou a ser Francisco de Assis da Costa, marido da avó das crianças . Ele foi preso na última quarta-feira (8), investigado pelas mortes de seus enteados e filhos da enteada.

Francisca Maria da Silva, de 33 anos, e o irmão Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, foram mortos. Os filhos de Francisca Maria Lauane Fontenele da Silva, de 3 anos e uma criança de 1 ano e 8 meses também foram vítimas fatais.

Todos teriam comido um baião de dois no dia 1º por recomendação de Francisco. Nos corpos das vítimas, foram encontrados também vestígios de chumbinho. Os dois meninos, mortos em agosto, também são filhos de Francisca Maria.

Ao todo, nove pessoas da família de Francisca Maria ingeriram o alimento envenenado. Duas crianças, de 3 e 4 anos, foram transferidas de Parnaíba para o Hospital de Urgência de Teresina no fim de semana. Maria Gabriela Fontenele da Silva, de 4 anos, continua internada em Teresina.

Em depoimento na Polícia Civil, Francisco demonstrou muita antipatia por sua enteada, o que aumenta as suspeitas de que ele tenha cometido o crime.

