Imagens de câmera de segurança mostram delegado caminhando antes de ser abordado por criminoso de moto - Reprodução/Redes Sociais

Imagens de câmera de segurança mostram delegado caminhando antes de ser abordado por criminoso de motoReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2025 20:44

Um delegado de 32 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 14, na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Segundo informações preliminares, Josenildo Belarmino de Moura Júnior foi alvejado com quatro tiros: dois nas costas, um no braço e outro na garganta. Moura Júnior atuava como delegado havia apenas dois meses. Ele tinha se formado na última turma de 2024.

"É muito triste, a gente não tem nem o que falar", disse ao Estadão o secretário da Segurança Pública em exercício, delegado Osvaldo Nico Gonçalves. O caso ocorre pouco mais de três meses após a morte de um outro delegado em tentativa de assalto na Vila Romana, na região da Lapa, na zona oeste da capital.

Segundo Gonçalves, a Polícia Civil investiga a hipótese de ao menos três homens terem participado da ação desta terça. Além do ladrão que efetuou os disparos, os outros estariam em duas motos "É muita audácia. Vamos investigar até conseguir prender quem participou", disse o delegado. O caso é apurado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da 6ª Delegacia Seccional.

Uma câmera de segurança registrou o crime. Nas imagens, é possível ver o delegado, que estava de folga, de camiseta, bermuda e chinelo, caminhando pela rua Amaro Guerra. Na sequência, o criminoso chega em uma moto, estaciona à frente de um trecho da calçada, perto de uma obra.

O ladrão, então, desce do veículo e aborda a vítima. De capacete e apontando a arma para Moura Júnior, ele revista o delegado, que estava armado. Em seguida, atira contra a vítima, que cai ao lado de um carro. O criminoso foge de moto.

"Pelo que apuramos, ele (Moura Júnior) entregou o celular e a arma, mas o ladrão pode ter achado que ele tinha outra arma e atirou pelas costas", disse Gonçalves. O delegado foi socorrido (chegou a receber massagem cardíaca no local) e levado ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a Polícia Civil de São Paulo lamentou a morte do delegado. "A Polícia Civil se solidariza com familiares e amigos diante do precoce falecimento do delegado", registrou a instituição.

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse, também por meio das redes sociais, que a morte de Moura Júnior não ficará impune.

"Meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos do delegado Josenildo Belarmino de Moura Junior, que estava havia apenas sete meses na Polícia Civil e foi covardemente morto com um tiro pelas costas durante um assalto. Um crime bárbaro e que não ficará impune! As forças policiais estão empenhadas à procura e captura do criminoso para que seja punido dentro do rigor da lei", publicou no X (antigo Twitter).