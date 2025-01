Empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi assassinado no aeroporto de Guarulhos (SP) - Reprodução / TV Record

Publicado 16/01/2025 10:31

A Corregedoria da Polícia Militar deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma operação para cumprir 15 mandados de prisão e sete de busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de envolvimento com organização criminosa. Entre os presos, está o PM identificado como autor dos disparos que mataram o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024

A operação, chamada Prodotes, conta com o apoio da força-tarefa criada pela Secretaria da Segurança Pública, que busca identificar outros envolvidos e possíveis mandantes do crime. A investigação teve início em março do ano passado, após uma denúncia à Corregedoria sobre o vazamento de informações sigilosas que favoreciam criminosos ligados à facção.

Sete meses depois, um inquérito policial militar revelou que os envolvidos — militares da ativa, da reserva e até ex-integrantes da instituição — estavam favorecendo membros de uma organização criminosa, evitando prisões e prejuízos financeiros. Também foi descoberto que policiais prestavam escolta para criminosos, como no caso de Gritzbach, que estava envolvido com lavagem de dinheiro e duplo homicídio.

Relembre o caso

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto por disparos no dia 8 de novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Gritzbach era um delator, que estaria entregando esquemas de lavagem de dinheiro do PCC ao Ministério Público de São Paulo.