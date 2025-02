Vigilantes espancaram homem até a morte no Mato Grosso - Divulgação

Vigilantes espancaram homem até a morte no Mato GrossoDivulgação

Publicado 06/02/2025 10:10

Mato Grosso - Quatro vigilantes foram presos por espancar até a morte um homem na Rodoviária de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Os suspeitos, com as idades de 68, 48, 55 e 33 anos foram capturados na terça-feira (4).

Imagens da câmeras de segurança do terminal mostram o homem sendo espancado pelos funcionários em uma área próximo ao embarque. Na sequência, a vítima corre para a plataforma, tropeça e cai, sendo seguida pelos vigilantes que voltam a espancá-la. Ela chegou a ser imobilizada durante a série de agressões.

Ao ser socorrido por uma equipe do Samu, o homem apresentava um corte profundo na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos. As agressões aconteceram na noite de segunda-feira (3) e a morte confirmada na madrugada de terça-feira.

Uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para investigar a morte. Três vigilantes foram detidos na rodoviária e um em sua residência.

"Eles tiveram a oportunidade de prestar socorro. Como vigilantes, eles também são responsáveis e garantidores da integridade física das pessoas", explicou o delegado Nilson André Farias.



Os quatro vigilantes foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima.

O DIA questionou a Polícia Civil para entender se o homem havia cometido algum crime antes das agressões que causaram sua morte, mas não obteve resposta até o momento desta publicação. A Rodoviária de Cuiabá também foi procurada para se manifestar. O espaço segue aberto.