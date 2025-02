Investigado realizava envio de munições através dos Correios (imagem meramente ilustrativa) - Joédson Alves/Agência Brasil

Minas Gerais - Um homem foi preso por enviar uma série de remessas de munições pelos Correios. Ele foi capturado em flagrante enquanto se preparava para um novo envio. O caso aconteceu em Carmópolis, no interior de Minas Gerais.

A mercadoria criminosa iria para outros estados, como Bahia, Mato Grosso do Sul e Alagoas. O investigado, de 50 anos, utilizava nome e endereço falsos nos pacotes. Ele também declarava estar enviando produto diferente do real para 'driblar' a fiscalização.

De acordo com a Polícia Civil, ele se aproveitou do fato de ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) para fingir normalidade com relação aos seus atos.

Além das munições, foi apreendido um caderno com diversas anotações de transações. "Acredita-se que o preso seja apenas uma engrenagem em um grande esquema de comércio ilícito de arma de fogo e munições", pontuou o delegado Daniel Souza da Trindade.

O suspeito foi autuado em flagrante por agentes da Delegacia de Carmópolis na última quinta-feira (6) pelo crime de comércio ilegal de munições. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.