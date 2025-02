Homem foi preso em motel com a vítima - Divulgação

Publicado 21/02/2025 09:52

Minas Gerais - Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante por manter a namorada, de 57, em cárcere privado. O resgate da vítima foi realizado na manhã desta quinta-feira (20), em um motel na cidade de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais.

A investigação teve início no dia anterior à prisão, quando a neta da vítima, de 18 anos, denunciou os comportamentos do homem. Na ocasião, os três estavam em um carro, quando ela conseguiu escapar.

Ela procurou a polícia e contou que o homem estaria alterado e fazendo ameaças contra ambas. As vítimas são moradoras de Borda da Mata, cidade a cerca de 30 quilômetros de Pouso Alegre.

Diante da denúncia, equipes da Polícia Civil de Borda da Mata e Pouso Alegre iniciaram as investigações e conseguiram encontrar o motel onde a mulher estava. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com o homem.

Por ter ameaçado de morte a namorada e a neta dela, o homem foi autuado por cárcere privado, ameaça e violência doméstica, sendo encaminhado ao sistema prisional.



Relato da vítima e histórico de agressões



Em depoimento, a mulher revelou que, após a fuga da neta, ela foi levada à força para uma cachoeira em Borda da Mata e, posteriormente, para o motel em Pouso Alegre. A vítima contou que o namorado se apoderou do celular dela, sendo obrigada a permanecer no local.



De acordo com ela, as agressões por parte do homem eram recorrentes. Inclusive, no último sábado (15), ela disse ter sido agredida pelo namorado quando saía de um estabelecimento na cidade.



O suspeito, que estaria morando com a namorada e a neta dela há dois meses, teria dito repetidamente que se fosse preso voltaria para matar a companheira e os familiares dela.