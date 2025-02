Acidente aconteceu rodovia Waldir Canevari, interior paulista - Reprodução/EPTV Afiliada a Rede Globo

Publicado 21/02/2025 07:56 | Atualizado 21/02/2025 09:33

Um acidente entre um caminhão e um ônibus com universitários deixou pelo menos 12 mortos e 19 feridos na madrugada desta sexta-feira (21), na rodovia Waldir Canevari, na altura do quilômetro 17, na região da cidade de Nuporanga, interior paulista.

No ônibus estavam o motorista e 29 passageiros, a maioria deles alunos da Universidade de Franca (Unifran). Parte dos estudantes havia começado a estudar este ano, e para alguns era o terceiro dia de aula. As vítimas ainda não foram identificadas. O veículo pegou fogo após o acidente.

No caminhão, estava apenas o motorista, que deve ser preso em flagrante por omissão de socorro, homicídio e lesão corporal após deixar o hospital.

A maioria dos feridos foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra. De acordo com a unidade, 12 deles sofreram ferimentos leves e já receberam alta médica. Outros dois seguem em observação, inclusive o motorista do caminhão. Um deles foi encaminhado à Santa Casa de Franca (SP) com traumatismo craniano.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente e que a Polícia Científica atua para fazer a identificação das vítimas.

Advogado da empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, Marcos Coltri afirmou que o motorista relatou "preliminarmente" que pode ter saído da pista, o que teria motivado a colisão no ônibus. O caminhão estava vazio e tinha saído de Onda Verde (SP) e seguiria para Itaú de Minas (MG).



"O relato preliminar do motorista, que estava em estado de choque, o que ele disse é que ele saiu um pouco para fora da pista, ele perdeu o controle do caminhão e, ao retornar, devido ao degrau, acabou puxando um pouco mais o veículo. Ele não sabe relatar como que foi, se na hora em que ele puxou, atingiu o ônibus, ou vice-versa", explicou.

Nas redes sociais, o perfil de uma atlética ligada aos universitários da instituição lamentou o ocorrido. "Que essa tragédia sirva como um lembrete da importância da empatia, do amor e do apoio mútuo", diz o comunicado.

A Unifran decretou luto oficial por três dias e suspendeu as aulas nesta sexta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo