Acidente atingiu fábrica na madrugada desta sexta-feiraReprodução/TV Globo

Publicado 21/02/2025 08:36

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de isolantes térmicos em Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para combater as chamas aconteceu às 2h51. A empresa fica na rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, 829.

Em primeiro momento, 12 viaturas dos militares se deslocaram para o endereço. Com o passar das horas, esse número subiu para 20 veículos, com um total de 60 bombeiros atuando no combate ao fogo.

A corporação afirmou, às 6h37, que o fogo foi isolado e que não há risco de que ele se espalhe para prédios vizinhos. Não houve registro de vítimas.