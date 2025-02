Na imagem, é possível ver que algumas pessoas saem correndo para não serem atingidas - Reprodução/Redes Sociais

Na imagem, é possível ver que algumas pessoas saem correndo para não serem atingidasReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/02/2025 14:58 | Atualizado 27/02/2025 15:30

Um incidente chamou a atenção de banhistas no Porto da Barra, em Salvador, na Bahia, na tarde de quarta-feira, 26. O caso foi provocado por uma pessoa que se segurou em uma das estruturas da orla, que eram ligadas por correntes e ocasionou a queda dos blocos de concreto em efeito cascata.

Homem se apoia em proteção da orla de Salvador e provoca queda da estrutura em efeito cascata

Nas imagens é possível ver que algumas pessoas saem correndo para não serem atingidas. Embora a praia estivesse lotada, ninguém se machucou. Após cair, o homem também se levantou e saiu caminhando pela areia.Por meio de nota, a prefeitura informou que já tomou as devidas providências no local. "A Defesa Civil de Salvador foi acionada e imediatamente realizou uma vistoria no local. A Secretaria Municipal de Manutenção e a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador foram acionadas e irão realizar a remoção das estruturas."Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o indivíduo, ao se desequilibrar, se segura em uma das estruturas. Assim que ele cai, os objetos despencam na sequência.