Declarações de Gleisi Hoffmann foram feitas em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira, 21 - Jose Cruz / Agência Brasil

Publicado 21/03/2025 15:33

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu que seja construída uma frente ampla para as eleições de 2026 maior do que aconteceu no pleito de 2022. Em meio às incertezas sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem, Gleisi enfatizou que o petista terá disposição para ser candidato.

"Não estou discutindo 2026, minha relação com os partidos e lideranças, principalmente no Congresso Nacional, é para a governabilidade do presidente Lula. Claro que a qualidade da convivência que nós estabelecermos, a forma e as relações políticas que nós tivermos vão ser importantes para a criação de uma aliança para 2026", afirmou a ministra em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira, 21.

"Quero estabelecer a melhor convivência possível, porque defendo que a gente tenha uma frente ampla para a eleição do presidente Lula, maior até do que a gente teve em 2022", acrescentou. Ela pontuou, no entanto, que isso é um processo em construção: "Essa construção que vamos fazer daqui para frente é o que vai qualificar a construção dessa frente ampla."

A ministra voltou a defender o nome de Lula para o próximo pleito eleitoral e disse esperar que o petista seja candidato. "O presidente está muito disposto, com energia, com vontade", pontuou. "Tenho certeza que ele tem disposição para isso ser candidato em 2026."

Gleisi evitou fazer previsões sobre o possível adversário do petista no ano que vem. Segundo ela, "qualquer um que seja, vamos enfrentar".