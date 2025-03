Metrô informou que a mulher foi retirada com apoio da equipe da companhia - Reprodução / Redes sociais

Metrô informou que a mulher foi retirada com apoio da equipe da companhiaReprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2025 12:10 | Atualizado 25/03/2025 12:16

Uma passageira ficou presa entre a porta de segurança e do vagão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. O incidente aconteceu na Estação Vila Prudente na manhã desta segunda-feira, 24. Em nota, o Metrô informou que a mulher não teve ferimentos e foi retirada com apoio da equipe da companhia.