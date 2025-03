Diversas pacientes tiveram o rosto deformado após os procedimentos da falsa biomédica - Reprodução

Diversas pacientes tiveram o rosto deformado após os procedimentos da falsa biomédicaReprodução

Publicado 26/03/2025 11:40

Mato Grosso do Sul - Uma falsa biomédica, de 27 anos, foi indiciada pelos crimes de lesão corporal de natureza gravíssima, uso de produto medicinal sem registro na Anvisa, crime de indução do consumidor a erro e uso de documento falso. O caso aconteceu em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul.

A investigação foi iniciada em setembro de 2024 após quatro mulheres atendidas pela investigada em um espaço de coworking da capital apresentarem graves sintomas reagentes a um tratamento estético de preenchimento labial. A suspeita se apresentava como biomédica e esteticista, mas não possui nenhuma formação superior.

As vítimas passaram por diversos atendimentos médicos, internações e, em um dos casos, uma complicação fez com que a paciente tivesse que ser submetida a procedimento de traqueostomia. Os laudos do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) apontaram ocorrência de lesão de natureza gravíssima em razão da vítima ter sofrido deformidade permanente decorrente da fibrose em sua região mandibular.

O seu indiciamento foi divulgado pela Polícia Civil na última quinta-feira (20).

Diploma falso

Durante a apuração do crime, a 2ªDP apreendeu na residência da investigada diversos medicamentos de uso estético restritos a profissionais formados em medicina, odontologia e biomedicina acondicionados de maneira irregular. Alguns desses medicamentos foram importados de forma ilegal e não possuíam registro da Anvisa.

Também foi encontrado na residência da investigada um diploma de estética supostamente expedido por uma faculdade da capital que ela usava para induzir a erro seus pacientes, que acreditavam na formação técnica da profissional. Laudo pericial apontou que o documento é materialmente falso.



A Polícia Civil conseguiu, na Justiça, uma decisão impedindo que a mulher continuasse atuando no ramo da estética. Com o caso encerrado, cabe ao Ministério Público a decisão de quais crimes a autora será denunciada, mas o somatório das penas mínimas dos delitos que falsa biomédica foi indiciada chegam a mais de dez anos de reclusão e podem ultrapassar a 25 anos em suas penas máximas.