Noman (PSD) faleceu na manhã desta quarta-feira, aos 77 anos - Divulgação

Publicado 26/03/2025 13:53 | Atualizado 26/03/2025 15:38

Personalidades do cenário político lamentaram a morte do prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), que faleceu na manhã desta quarta-feira (26), aos 77 anos . Noman estava internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital Mater Dei, na capital mineira, devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda.

Nas redes sociais, o vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), lamentou a ausência do amigo: "É com profundo pesar que recebo a notícia da perda do meu amigo @eufuadnoman. No último ano o acompanhei passo a passo e testemunhei a força, a fé e a coragem de um homem que superou todos os limites possíveis e imagináveis", escreveu.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também se manifestou sobre a perda: "Com tristeza, nos despedimos de Fuad Noman, prefeito de BH. Sua vida pública foi marcada pelo diálogo e respeito, sempre a serviço de uma cidade e de um estado mais fortes. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, amigo", disse.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, destacando sua trajetória no serviço público e seu compromisso com a ética e o diálogo.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Economista de formação, Fuad dedicou décadas de sua vida ao serviço público, pautado pelo compromisso com a ética e o diálogo. Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e com todo o povo belo-horizontino. Que Deus conforte a todos", disse em nota.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT), expressou os sentimentos à família de Noman.

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos, neste momento de dor, e à população da capital mineira."

Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, exaltou a trajetória de Noman.

"Fuad Noman dedicou a vida à causa pública, ao bem estar da sociedade. Funcionário de carreira do Banco Central, trabalhou na Casa Civil do Governo Federal na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em Minas Gerais, ocupou três secretarias na gestão Anastasia, escreveu.

Alexandre Padilha (PT), ministro da Saúde, lamentou, em publicação na plataforma X, a morte do prefeito de Belo Horizonte.

"É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento do prefeito Fuad Noman. Tive a honra de trabalhar intensamente ao seu lado nos últimos anos, na colaboração direta entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo Federal", disse.

"Como ministro da Secretaria de Relações Institucionais, testemunhei seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de Belo Horizonte e seu cuidado com a população belo-horizontina. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos moradores de BH", concluiu Padilha.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), destacou que Noman foi um "foi servidor público de carreira notável".

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de BH. Fuad foi servidor público de carreira notável, com mais de 50 anos de serviço. Envio meus sentimentos à família do prefeito e a todos os cidadãos de Belo Horizonte."

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), se solidarizou com a família de Fuad Noman.

"Com pesar, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Deixo minha solidariedade aos seus familiares, amigos e a todo o povo de BH. Fuad foi um homem público sério e comprometido com a cidade. Que Deus conforte a todos neste momento de dor."

O presidente da Embratur Brasil, Marcelo Freixo (PT), expressou solidariedade.

"É muito triste a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aos 77 anos. Presto minha solidariedade à família e amigos nesse momento de dor, bem como à todo povo mineiro, que está em luto", publicou.