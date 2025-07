Segundo Marcos do Val, viagem é regular - Reprodução / GloboNews

Publicado 25/07/2025 13:12

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas do senador Marcos do Val (Podemos-ES), nesta sexta-feira (25), após o parlamentar deixar o Brasil com o passaporte bloqueado

Marcos do Val teve seus investimentos e todos os cartões de crédito e débito, além das chaves Pix congelados. O parlamentar teve o passaporte retido após ser alvo de uma operação da Polícia Federal por fazer parte de um grupo para intimidar agentes e atrapalhar investigações da corporação. As informações são da "Isto É". A viagem representa um drible ao Supremo Tribunal Federal (STF), que bloqueou seu passaporte em agosto do ano passado.

Em seu perfil nas redes, o parlamentar declarou que utilizou passaporte diplomático para conseguir entrar nos Estados Unidos nesta quinta-feira (24). De acordo com ele, não há bloqueios no documento, a viagem é regular, e do Val afirma ter avisado as autoridades sobre as férias.